Diyarbakır'da 2 firari yakalandı

Diyarbakır Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından aranan şüphelilere yönelik Tekel ve Dumlupınar mahallelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında 18 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (38) ile "Kasten öldürme" suçundan 16 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D. (27) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlçede polis ekiplerince son 3 haftada aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, yakalananların şüphelilerin sayısının 22'ye yükseldiği belirtildi.