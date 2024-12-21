Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Batı Karakoç mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 58 ADA 056 plakalı otomobil, plakası belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı.

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Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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