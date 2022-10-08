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Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da sürdürülen Narko Terör Operasyonları çerçevesinde 232 bin kök kenevir ele geçirildi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 12:44
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Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da 232 bin kök kenevir ele geçirildi
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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da sürdürülen Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor.

Narko Terör operasyonları kapsamında, Diyarbakır'ın Lice İlçesi Yolçatı Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 12 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde, 232 bin kök kenevir, 60 bin kök skunk, 260 kilogram toz esrar, 260 kilogram kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.

Kaynak: İHA

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