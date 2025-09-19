Diyarbakır'da 3 farklı noktada başlayan yangınla ilgili önemli gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü ve orman yangınları kontrol altına alındı.

Dicle ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale sürüyor.

Lice ilçesine bağlı kırsal Çağdaş Mahallesi'ndeki kırsal alanda, sabah saatlerinde örtü yangını çıktı.

Aynı saatlerde ilçeye bağlı kırsal Uçarlı Mahallesi'nde de orman yangını çıktı.

Yangınlar, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken bu kez Dicle ilçesine bağlı kırsal Taşağıl Mahallesi'nde öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son Haberler
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı