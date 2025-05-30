Diyarbakır’da 3 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 3 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri tarafından yakalanan 3 firari hükümlü tutuklandı. Valilikten konuya ilişkin açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar ve Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 8 yıldır aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y., "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G.'nin operasyonla yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şahısların çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Diyarbakır’da 3 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır’da 3 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı

Son Haberler
Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Muğla’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Mansur Yavaş’tan binlerce insanı sevinçten havaya uçuracak açıklama!
Mansur Yavaş’tan binlerce insanı sevinçten havaya uçuracak açıklama!
O ilde kurban pazarı yarın açılıyor
O ilde kurban pazarı yarın açılıyor
Festivalde açıkta satılan ürünlerle ilgili harekete geçildi
Festivalde açıkta satılan ürünlerle ilgili harekete geçildi
Köşk’te silahlı kavga! Görüntüler tüyler ürpertti
Köşk’te silahlı kavga! Görüntüler tüyler ürpertti