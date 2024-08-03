Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı. 7 yaralı

Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı. 7 yaralı

Diyarbakır’da 3 otomobilin yer aldığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Mahabat Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Çağrı K.’nın kullandığı 63 EV 351, Derya D.A.’nın kontrolündeki 01 DH 367 ve Bahar A.’nın kontrolündeki 01 DCS 33 plakalı otomobil, bulvarda hızla çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerle beraber 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

89292-7.jpg

89292.jpg

89292-1.jpg

89292-2.jpg

89292-3.jpg

89292-4.jpg

89292-5.jpg

89292-6.jpg

Son Haberler
Polisler her yerde onu arıyor Gündem
Polisler her yerde onu arıyor
TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti Dünya
TCG Kınalıada korveti, Pakistan’ı ziyaret etti
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü! Gündem
Kayseri'de şüpheli ölüm: 11. kattan düştü!
Tarih Araştırması ve Kitap Yazımı: Tarih kitabı nasıl yazılır Gündem
Tarih Araştırması ve Kitap Yazımı: Tarih kitabı nasıl yazılır
Fidan, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü Dünya
Fidan, Etiyopyalı mevkidaşıyla görüştü
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz acı haberi paylaştı Magazin
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz acı haberi paylaştı
Erol Bulut sonunda kavuştu Spor
Erol Bulut sonunda kavuştu