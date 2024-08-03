Diyarbakır'da 3 otomobil çarpıştı. 7 yaralı

Akşam saatlerinde Diyarbakır- Elazığ karayolu Mahabat Bulvarı’nda meydana gelen kazada, Çağrı K.’nın kullandığı 63 EV 351, Derya D.A.’nın kontrolündeki 01 DH 367 ve Bahar A.’nın kontrolündeki 01 DCS 33 plakalı otomobil, bulvarda hızla çarpıştı. Yaşanan kazada sürücülerle beraber 7 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı.