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Diyarbakır'da 3 ton 470 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da Eren Abluka operasyonlarında 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 17:11
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Diyarbakır'da 3 ton 470 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da 3 ton 470 kilogram kubar esrar ele geçirildi
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İçişler Bakanı Süleyman Soylu, devam eden Eren Abluka operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-2 (Diyarbakır-Lice-Bayırlı-Koçmarin) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Operasyonu'nda 3 ton 470 kilogram toz ve kubar esrar, 415 bin skunk, 10 bin kök kenevir ele geçirildi. 4 sığınak kullanılamaz hale getirildi" ifadelerine yer verdi.

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