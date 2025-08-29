Diyarbakır’da 30 Ağustos için uyarı: İşte trafiğe kapatılacak yollar

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile ilgili olarak vatandaşların etkinliğin yapılacağı alana yakın yollarda giriş ve çıkışlarda mağdur olmaması adına etkinlik süresince trafiğe kapatılacak olan yollar ile alternatif güzergahların belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "29 Ağustos 2025 tarihinde saat 21.00'dan 30 Ağustos 2025 tarihi program bitimine kadar, Büyük Alp Caddesi'nin Hintli Baba Caddesi ile Ali Emiri 5. Sokak arasında kalan kısmı, İnaloğlu Caddesi'nin Hintli Baba Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısmı, Yaşar Kemal Caddesi'nin Lise Caddesi ile Gevran Caddesi arasında kalan kısmı, Hintli Baba Caddesi'nin Büyük Alp Caddesi ile Kışla Caddesi arasında kalan kısmı, Kışla Caddesi'nin Hintli Baba Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım araç trafiğine kapatılacak olup araç parklanmasına müsaade edilmeyecektir. Güzergahlar üzerinde parklanma yapan araçlar çekici marifeti ile otoparka çekilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için araçlarını uygun bir alana park etmesi gerekmektedir. Alternatif güzergah olarak sürücülerin Ali Emiri 5. Sokak, Rızvan Ağa Caddesi, Ali Emiri 7. Sokak, Kurt İsmail Paşa 2. Sokağı kullanmaları gerekmektedir" denildi.