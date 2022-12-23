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Diyarbakır'da 300 TL'lik 'su motoru' aidatı kavgası 4 yaralı

Diyarbakır'da , 8 katlı apartmanda 300 TL'lik su motoru aidatı nedeniyle bina görevlisi ile bir ev sahibi arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 22:58
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Diyarbakır'da 300 TL'lik 'su motoru' aidatı kavgası 4 yaralı

Diyarbakır'da 300 TL'lik 'su motoru' aidatı kavgası 4 yaralı
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(DHA) - Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde bulunan Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki 8 katlı bir apartmanda meydana geldi.

İddiaya göre arıza yapan su motoru, yapılan tamir sonucu giderildi. Apartman sakinlerine bilgilendirme yapan bina yönetimi, dairelerin 300 TL aidat ödemesini kararlaştırdı. Bina görevlisi A.Ö. ise ismi öğrenilemeyen bir ev sahibinin kapısını çaldı.

Fiyata tepki gösteren ev sahibi ile bina görevlisi A.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede, tarafların yakınlarının da katılmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmada olaya karıştığı belirlenen 7 kişiyi de gözaltına aldı.

Mahallede polisin tedbiri sürerken, gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Yaralı 4 kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

 

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