﻿Diyarbakır'da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi

AA

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 9 Aralık'ta Şanlıurfa- Siverek kara yolunda durdurdukları bir araçta ve Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir evde arama yaptı.

İki aramada 30 kilo 750 gram skunk, 2 kilo 600 gram toz esrar ele geçirildi, N.Y. ve T.Y. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.