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Diyarbakır'da 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyetinde 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:00
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Diyarbakır'da 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi

Diyarbakır'da 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır'da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 operasyonu kapsamında; Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Ortaç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildi.

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