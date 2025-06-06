Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği yangın faciasında flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği yangın faciasında flaş gelişme

Son dakika... Diyarbakır'da 4 kişinin can verdiği 13 katlı binada medyana gelen yangın faciasında 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamımda müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

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