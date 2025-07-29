Diyarbakır’da 45 yıl hapis cezasıyla aranan firariler yakalandı!

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da 45 yıl hapis cezasıyla aranan firariler yakalandı!

Diyarbakır'da uyuşturucu suçundan 20 ve 25 yıl hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 25 yıl hapis cezası bulunan M.B. Lice ilçesinde, 20 yıl hapis cezası bulunan M.B. ise Bağlar ilçesinde icra edilen operasyonlar neticesinde yakalandığı belirtildi.

2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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