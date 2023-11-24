Diyarbakır’da 5 bin dilenci yakalandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yıl içinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 5 bin dilenci yakaladı.

Zabıta Daire Başkanlığı, insanların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu yıl içerisinde yapılan denetimlerde 5 bin dilenci yakalanarak, üzerlerinden çıkan 70 bin liraya el konuldu. 253 dilenciye ise 151 bin lira ceza yazıldı. Dilenciler 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı düzenlenerek, bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı. Yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi. Zabıta Daire Başkanlığı, dilencilere yönelik çalışmaların diğer kurumlarla koordineli devam edeceğini açıkladı.