Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedini taşıyan araç havadan görüntülendi

Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan küçük kızın cesedi, 19 günlük arama çalışmalarının ardından, mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde taşlarla kapatılmış olarak bulunmuştu. Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Narin Güran’ın cesedini taşıyan kırmızı otomobilin, 25 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait helikopter tarafından çekilen görüntülerde yer aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, cesedi taşıyan otomobilin, Salim Güran’a ait olduğu belirtilen aracın park halindeki kırmızı otomobil olduğu görüldü.