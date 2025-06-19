Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı

Diyarbakır’da 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım, kayıp olarak aranıyordu. Küçük çocuğu bıçakla katledip merdiven boşluğuna attıkları ortaya çıktı. Korkunç vahşette 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi Mahirkent Sitesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, arama çalışmalarına oturdukları siteden başladı. Yıldırım ailesinin oturduğu binanın yanındaki binanın 2'nci katında merdiven boşluğunda küçük çocuk, hareketsiz halde bulundu.

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı​​​​​​​

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yasemin'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Yasemin'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı​​​​​​​

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı​​​​​​​

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı​​​​​​​

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı​​​​​​​

Diyarbakır'da 9 yaşındaki çocuğa vahşet! Korkunç gerçek merdiven boşluğunda ortaya çıktı​​​​​​​​​​​​​​

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