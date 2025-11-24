Diyarbakır’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 94 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon düzenledi.

İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 15, 2-5 yıl arası 43, 2 yıl altı 25 olmak üzere toplamda 94 kişi yakalandı.

Yakalanan 94 kişi adli makamlara sevk edildi.