Diyarbakır'da akrabalar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da akrabalar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da akraba aileler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Alınan bilgilere göre, Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere gönderildi.

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Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybetti. E.E.D., E.Ü.D. ve E.D.D.‘nin tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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