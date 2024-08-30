Diyarbakır'da akrabalar çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere gönderildi.

Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybetti. E.E.D., E.Ü.D. ve E.D.D.‘nin tedavileri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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