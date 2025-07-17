Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!

Diyarbakır'da, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar dehşet saçtı. Çıkan silahlı kavgada E.T. (44) ve A.A.G. (44) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Medya Mahallesi 205'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!

Büyüyen kavgada tabancadan açılan ateş sonucu E.T. ve A.A.G., hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!​​​​​​​

Ölenlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!​​​​​​​

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!

Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!

Diyarbakır'da akrabalar dehşet saçtı: Arazi kavgası kan gölüne döndü!​​​​​​​

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