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Diyarbakır'da toplanan Alimler ve Medreseler Birliği laiklik zararlı dedi. Laikliğe karşı medreseler ve hutbelerle mücadele edeceklerini açıkladılar

Diyarbakır’da Alimler ve Medreseler Birliği toplantısında konuşan Dünya Alimler Birliği Erbil Temsilcisi Ahmed Abdulvahap Pencwini, “Haçlıların, siyonizmin var ettiği en zararlı şeylerden bir tanesi de laikliktir" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 08:18
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Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği toplandı. Ahmed Abdulvahap Pencwini laiklik zararlı dedi. Mücadele edeceklerini açıkladılar

Diyarbakır'da toplanan Alimler ve Medreseler Birliği laiklik zararlı dedi. Laikliğe karşı medreseler ve hutbelerle mücadele edeceklerini açıkladılar
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Diyarbakır'da 7. Gerçekleştirilen Alimler ve Medreseler Birliği toplantısı ikinci gününde de devam ediyor. Toplantının ikinci gününde laiklik ve sekülerizme dair konuşmalar yapıldı.

Dünya Alimler Birliği Erbil Temsilcisi Ahmed Abdulvahap Pencwini toplantıda, "Kürt toplumunda sekülerleşmenin arkasındaki etkenler, tahribatları, mücadelenin gerekliliği, ulemanın sorumlulukları” konulu bir konuşma yaptı.

Abdulvahap Pencwini, "Haçlıların, siyonizmin var ettiği en zararlı şeylerden bir tanesi de laikliktir" dedi.

Pencwini, "Laikliğin, sekülerizmin Kürt halkı içerisinde yayılmasının temel sebeplerinden birinin yanlış eğitim metotları ve müfredattır. Bu yanlış yollara karşı mescitler, medreseler, hutbeler yoluyla mücadele edilebilir." ifadelerini kullandı.

Pencwini, laikliğin en zararlı şey olduğunu belirterek şöyle dedi:

''Laikliğin yapmaya çalıştığı en önemli şey Kürtleri akideden koparmak, tevhide dair ilişkilerini kesmek ve onları bir şekilde kendi medeniyetin yabancısı hale getirmektir. İslam düşmanları Müslümanların üzerine desise kurmaktan geri durmaz.

İşte tam da böyle sıkıntıları bitirmek, ümmeti karanlıktan aydınlığa, fakirlikten zenginliğe, zilletten izzete, küfürden imana çıkarmak adına ortaya konacak çabalarda hiç şüphesiz Kürt halkının olması gereken katkısı Araplardan ve diğer milletlerden az kalır bir yanı yoktur. Haçlıların, siyonizmin var ettiği en zararlı şeylerden bir tanesi de laikliktir.

Çünkü laikliğin temelinde din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak yoktur. Dini, hayatın bütün alanlarından tecrit etmek, uzak tutmak vardır. Laikliğin yapmaya çalıştığı en önemli şey Kürtleri akideden koparmak, tevhide dair ilişkilerini kesmek ve onları bir şekilde kendi kültürüne, medeniyetine yabancı hale getirmektir.

“MESCİTLER, MEDRESELER YOLUYLA MÜCADELE EDİLEBİLİR”

Kürt halkının davası haklı bir davadır. Ancak bu hakkın sözcülüğünü maalesef günümüzde seküler kesimler yapmaktadır. Bu bizler için büyük bir ayıptır. Kürt halkının hakkını sözde savunan güruha baktığımızda bunlar ne Allah'ı, ne dini, ne mukaddesatı tanırlar. Ne de bu halkın inancına saygılıdırlar.

Gerek dış gerekse iç kuvvetler tarafından Kürtlerin inanılmaz şekilde laikleştirilmesi süreci içerisinde olduğunu görmekteyiz. Kürtleri kendi medeniyetlerine düşman yapmaya çalışmaktadırlar.

Laikliğin, sekülerizmin Kürt halkı içerisinde yayılmasının temel sebeplerinden birinin yanlış eğitim metotları ve müfredattır. Bu yanlış yollara karşı mescitler, medreseler, hutbeler yoluyla mücadele edilebilir."

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Zındık
17.10.2022 09:28
Bu vatan hainlerinin soyları ya ermeni yada rumdur bunlar zararlı yaratıklar bunları bu konuşmalara iktidarın tavrı sebeb oluyor  
 
Doğrucu Davut
17.10.2022 09:28
Sayın savcılar . Burada açık açık anayasa suçu işlenmektedir. Halen harekete geçmemiş olmanızı anlayamıyorum. Sonuçlarının ağır olacağını çok iyi bildiğiniz bu suçu durdurmak için ne bekliyorsunuz.  
 
Uzay Fenercioğlu
17.10.2022 09:18
TCK da çok ağır suç. Hangisini sayayım en hafif TCK mad.302 den başlıyor ve devam ediyor. Bu Cumhuriyet Devletinin savcısı yok mu. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili yeminine bir baksınlar.  
 
TÜM YORUMLAR (21)
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