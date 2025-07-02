Diyarbakır'da ambulans helikopter el bileği tendonu kesilen kişi için havalandı

Kaynak: AA
Diyarbakır'da ambulans helikopter el bileği tendonu kesilen kişi için havalandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sağ el bileği tendonu kesilen kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede çim biçme makinesine sağ elini kaptıran 46 yaşındaki Zeynel Buluttekin'in bilek tendonu kesildi.

Yakınları tarafından Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne götürülen Buluttekin için burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tedavi için ambulans helikopter istendi.

Ambulans helikopterle alınan hasta, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Hasta, burada hazır bekletilen ambulansla DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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