Diyarbakır'da ambulansın önü kesip 112 personellerini bıçakladılar

DHA'nın haberine göre; olayda 4 sağlık çalışanı yaralanırken, polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Trafikte taciz edildiler

Olay, Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşandı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bir hastayı bırakan 112 personeli, istasyonlarına dönmek için yola çıktı. Bu sırada iki otomobil içindeki kişiler, ambulansa yol vermedikleri ve taciz ettikleri iddia edildi. Ambulansın önünü kesen otomobil sürücüleri, sağlık çalışanlarını araçtan indirerek bıçakla saldırdı.

Sağlık çalışanları yaralandı

Saldırıda ambulanstaki Z.E., Ş.Ö., E.D. ve V.T. isimli sağlık çalışanları yaralandı. Olay yerine gelen başka bir ambulans ekibi, yaralılara müdahale ederek hastaneye götürdü. Yaralılardan Z.E.'nin başında ve burnunda, Ş.Ö.'nün ise kolunda kesikler olduğu belirlendi. Diğer iki sağlık çalışanının da darbe aldığı öğrenildi.

Saldırganlar yakalandı

Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak saldırının faili olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sağlık-Sen’den tepki

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, saldırının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ensarioğlu, sağlık çalışanlarının her gün zor şartlarda görev yaptığını ve trafik magandalarının saldırısına uğradığını belirtti. Ensarioğlu, yaralanan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.