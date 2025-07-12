Diyarbakır’da 'apartman sallandı' iddiası üzerine 5 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: DHA
Diyarbakır’da 'apartman sallandı' iddiası üzerine 5 katlı bina boşaltıldı

Diyarbakır’da apartman sakinlerinin binanın sallandığı yönündeki ihbarı üzerine, 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, apartman sakinlerinin yapının sallandığı yönündeki ihbarı üzerine, 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olay, akşam saatlerinde Mevlana Halit Mahallesi 402’nci Sokak’taki 5 katlı Sağlık-İş lojmanları C Blok’ta meydana geldi.

Bina sakinlerinden bazıları, yapının sallandığını belirterek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini tahliye ederek bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Binanın durumuna ilişkin kararın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından verileceği bildirildi.

Son Haberler
TİKA Başkanlığı görevinden alınan Kayalar'dan açıklama
TİKA Başkanlığı görevinden alınan Kayalar'dan açıklama
Atama kararları Resmi Gazete'de
Atama kararları Resmi Gazete'de
Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
Üvey oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı
CHP'den LGS için soru önergesi.719 tam puan tartışması!
CHP'den LGS için soru önergesi.719 tam puan tartışması!
Kiralık araç dolandırıcılığında 26 tutuklama
Kiralık araç dolandırıcılığında 26 tutuklama