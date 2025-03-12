Diyarbakır'da arazi kavgası: 5 gözaltı

Kaynak: DHA

Diyarbakır'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde Diyarbakır Çermik ilçesi kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri'nde yaşayan 2 aile arasında arazi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma büyüyüp taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Ş.G. ambulans helikopter ile Bağlar ilçesindeki heliport alanına, oradan da ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Jandarma ekipleri, mahalle giriş ve çıkışlar için önlem aldı. Yaralıların tedavisi sürerken, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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