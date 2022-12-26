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Diyarbakır'da bar çıkışında silahlı saldırıda yaralandı

Diyarbakır'da S.B., bar çıkışında karşılaştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesi sonucu yüzünden yaralandı. Hastanede tedaviye alınan S.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 08:10
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Diyarbakır'da bar çıkışında silahlı saldırıda yaralandı

Diyarbakır'da bar çıkışında silahlı saldırıda yaralandı
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Diyarbakır Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 5'inci sokakta, gece saatlerinde sokakta bulunan bardan çıkan S.B., karşılaştığı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla ateş etmesi üzerine yüzünden yaralandı.


HAYATİ TEHLİKESİ VAR

S.B. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne götürülen S.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerinde 4 mermi çekirdeği bulan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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