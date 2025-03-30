Diyarbakır’da bayramlaşmaya giden arkadaş grubu kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Dolunay Mahallesi'nde bayramlaşmaya giden D.G. idaresindeki traktör, freninin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hebun Görmez (14) ile yaralılar şoför D.G., S.A., E.S.G., H.G. ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi Kocaköy Devlet Hastanesine, daha sonra burada yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yakınları sinir krizi geçirdi.