Diyarbakır’da bayramlaşmaya giden arkadaş grubu kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İHA
Diyarbakır’da bayramlaşmaya giden arkadaş grubu kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bayramlaşmaya giden arkadaş grubunun kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Dolunay Mahallesi'nde bayramlaşmaya giden D.G. idaresindeki traktör, freninin patlaması sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Hebun Görmez (14) ile yaralılar şoför D.G., S.A., E.S.G., H.G. ve ismi öğrenilmeyen 2 kişi Kocaköy Devlet Hastanesine, daha sonra burada yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yakınları sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır’da bayramlaşmaya giden arkadaş grubu kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır’da bayramlaşmaya giden arkadaş grubu kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

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