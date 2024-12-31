Diyarbakır’da belediye ekipleri yılbaşında sahada olacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin yılbaşı gecesinde vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi için tüm birimleriyle sahada olacağı belirtildi. Ulaşım, sağlık ve denetim gibi pek çok alanda kapsamlı önlemler alan belediye, kent genelinde kesintisiz hizmet vereceği bildirildi.

Yılbaşı gecesindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla toplu ulaşım araçları için ek seferler planlandı. Her güzergâhta nöbetçi otobüsler hizmet verecek ve vatandaşların ulaşım sorunu yaşaması önlenecek.

Tedbirler kapsamında 1 Ocak 2025 Çarşamba günü tüm belediye otobüsleri ücretsiz hizmet verecek.

Sağlık Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilçe belediye ekipleriyle beraber hijyen ve sahte alkole karşı sahada olup, birçok yeri denetleyecek.

Halkın, yılbaşı gecesini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmesi için gerekli bütün önlem ve tedbirleri alan ekipler, kent genelinde yapılacak denetimlerde çıkacak olumsuzluklara karşı işlem yapacak. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar sabaha kadar sürecek.

Ekipler, 153 Yerinde Çözüm hattına gelen ihbarlara derhal müdahale edecek.