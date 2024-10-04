Diyarbakır’da belediyenin ‘Gaffar Okkan’ skandalını kaymakamlık engelledi

Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'ndeki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi, 6 Eylül'deki belediye meclis toplantısında 'Barış Spor Kompleksi' olarak değiştirildi.

35 meclis üyesinin katıldığı toplantıda isim değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.

Kaymakam Ömer Bilgin, isim değişikliğinin kamu yararına olmadığını belirterek kararı reddetti.

Bilgin, Gaffar Okkan'ın Diyarbakır halkının gönlünde taht kurmuş bir isim olduğunu ve değişikliğin gerekçesiz yapıldığını vurguladı.

Belediye Kanunu'nun 81. maddesi çerçevesinde karar onaylanmayarak iade edildi.

Kaymakam Bilgin, isim değişikliğinin gerekçesiz olduğunu ve kamu yararının amaçlanmadığını belirtti.

Ayrıca, Gaffar Okkan'ın Diyarbakır'a büyük hizmetleri olduğunu ve isminin kaldırılmasının anlaşılmadığını ifade etti.