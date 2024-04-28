Diyarbakır'da bıçaklı kavga 4 yaralı

Olay yerinden aktarılan bilgilere göre, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınlarının birbirleri ile yaşadığı sözlü tartışma, kısa zaman sonra bıçaklı kavgaya döndü. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti.

4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Olaydaki bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.