Diyarbakır’da bin 879 kilometrelik yol ulaşıma açıldı

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, vatandaşların zorlu hava şartlarında ulaşım sıkıntısı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel, 62 ekip ve çok sayıda ekipmanla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat boyunca kar yağışı ve buzlanma riskine karşı mücadele ediyor.

Diyarbakır'da 12, 13 ve 14 Şubat tarihlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Kulp, Silvan, Lice, Dicle, Ergani, Çüngüş, Çermik, Çınar, Bağlar, Hani ilçelerinde 263 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sonucu Kulp'ta 40 mahallede 500, Silvan'da 19 mahallede 66, Çermik'te 20 mahallede 80, Çınar'da 24 mahallede 85, Bağlar'da 18 mahallede 80, Lice'de 25 mahallede 350, Dicle'de 26 mahallede 157, Ergani'de 40 mahallede 200, Hani'de 21 mahallede 111, Çüngüş'te ise 30 mahallede 250 kilometre yol açıldı.