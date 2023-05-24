Diyarbakır'da bir evde iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bir çift evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır'da bir evde iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Medya Mahallesi’ndeki bir binada apartman görevlisi M. Denizli'nin (33) sabah ekmek dağıtmadığını fark eden bina sakinleri, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Kapının açılmaması üzerine balkondan eve girildiğinde silahla vurulduğu belirlenen M. Denizli ve karısı B. Denizli (38) hareketsiz halde bulundu.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince B. Denizli'nin hayatını kaybettiği, M. Denizli'nin ise yaralı olduğu belirlendi.

M. Denizli kaldırıldığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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