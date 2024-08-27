Diyarbakır'da bir haftadır aranan Narin'le ilgili önemli gelişme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yedi gün önce kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıkmasının ardından bir daha kendisinden haber alınamayan küçük kız için, yetkililer tarafından kapsamlı bir araştırma yürütülüyor.

Olayla ilgili olarak Jandarma, 130 kişinin ifadesine başvurdu ve çeşitli ihbarları değerlendirmek üzere harekete geçti.

Son olarak, gelen bir ihbar üzerine yer altı görüntüleme teknolojisi kullanılarak detaylı bir tarama yapıldı.

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YER ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILDI

Dün akşam saatlerinde alınan yeni bir ihbar doğrultusunda, jandarma ekipleri Narin Güran’ın son olarak güvenlik kameralarına yansıdığı bölgede bulunan saman yığınının etrafında ikinci bir arama gerçekleştirdi.

Narin’in evine yaklaşık 60 metre mesafede bulunan bu saman yığınının üstündeki branda kaldırılarak, yer altı görüntüleme cihazları kullanıldı.

Bu cihazlar genellikle afet durumlarında kullanılan ve yer altındaki yapıları incelemeye yarayan özel cihazlar olduğu bildirildi.

Ayrıca, AFAD ekiplerinin de destek verdiği aramalarda, bazı görevliler uzun şişlerle detaylı bir şekilde tarama yaptı.

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İZE RASTLANMADI

Ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla samanlığa lazer ışınları tutarak detaylı bir tarama gerçekleştirdi.

Ancak yapılan inceleme sonucunda Narin Güran'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanamadı.

Arama çalışmaları, Narin Güran’ın bulunması için devam ediyor.