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Bu köye Zazaca isim verildi

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit Köyü’ne, Belediye Meclisi’nin kararı ile 54 yıl önce değiştirilen Zazaca ismi geri verildi. Bir çiçekten adını alan “Xoya” ismi, Türkçe alfabede, “X” olmadığı gerekçesiyle, “Hoya” olarak kabul edildi. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:09
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Diyarbakır'da bir köye Zazaca isim verildi

Bu köye Zazaca isim verildi
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Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre, Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Geçit Köyü’ne 54 yıl önce değiştirilen ismi geri verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 1968'de Xoya Köyü’nün adı "Geçit" olarak değiştirilirken, son yıllarda bazı köy ve yerleşim yerlerine eski adlarının verilmesi üzerine köy sakinleri de girişimlerde bulundu. 

130 haneli köyde yaşayanların ve muhtarının başvurusunu değerlendiren Çüngüş Belediye Meclisi, 6 Aralık’ta köye eski adının verilmesine karar verdi.

“XOYA” KÖYÜ, HOYA OLDU

Köyün Zazaca “Xoya” olan adı, Türkçe alfabede “X” harfinin yer almamasını nedeniyle, “Hoya” olarak değiştirildi. Çüngüş Belediye Meclisi, kararı onaması için valiliğe gönderdi. Diyarbakır Valiliği de Belediye Meclisi’nin aldığı kararı onaylayarak köye, Zazaca adını geri verdi.

Köy muhtarı Cuma Toğrul, köyün 1968'de değiştirilen adını geri almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şöyle dedi:

“Mahalle sakinleri isim değişikliği için imza topladı. Belediye Meclisi talebi değerlendirip kabul etti. Biz isminin, ‘Xoya’ olmasını istedik ancak, onlar ‘X’ harfinin alfabede olmaması nedeniyle, ‘Hoya’ olarak kabul ettiler. Bildiğim kadarıyla daha önce bölgede birçok eski isim (Kürtçe) geri verilmişti ilk kez bir köyün Zazaca ismi geri verilmiş oldu.”

12 BİN KÖYÜN ADI DEĞİŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 1968'de aldığı karar ile köylerin isimlerini değiştirmişti. Bakanlık, “Köylerimiz” adlı kitabın ön sözünde değişikliği, “Yabancı kökten geldiği anlaşılan ve iltibasa yol açtığı tespit olunan, yaklaşık olarak, 12 bin köy adı bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalışan, ‘Yabancı Adları Değiştirme Komisyonu’ tarafından incelenerek Türkçe adlarla değiştirilmiş ve kullanma alanına konmuştur” diye açıklamıştı.

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