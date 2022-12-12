Lastik bomba gibi patladı. Tamirci metrelerce uçtu

Görüntü Diyarbakır'daki bir oto lastik tamircisinden...
Diyarbakır’da hava basılan kamyon lastiği bir patladı ki tamirci metrelerce uçtu.
Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'ndaki 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'ndeki olay sırasında güvenlik kamerası çalışıyordu. Tamirciye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandığı anda olanlar oldu.
Olay, 10 Aralık’ta Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde bulunan 3'üncü Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Lastikçiye getirilen kamyon lastiğine kompresör ile hava basılmaya başlandı.
Bu sırada patlayan lastikle, lastikçi havaya fırlayarak dışarıya savruldu.Lastikçinin yara almadığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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