Diyarbakır’da caddede ortasında kalp krizi geçirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da caddede ortasında kalp krizi geçirdi

Diyarbakır’da caddede yürüyen 60 yaşındaki Recep Aydoğdu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Olay, dün Hani ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aydoğdu, kaldırımda yürürken bir an duraksadıktan sonra yola inerek tekrar yürümeye başladı. Aydoğdu, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler Aydoğdu'nun yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi.

Diyarbakır’da caddede ortasında kalp krizi geçirdi

Diyarbakır’da caddede ortasında kalp krizi geçirdi

Diyarbakır’da caddede ortasında kalp krizi geçirdi

Diyarbakır’da caddede ortasında kalp krizi geçirdi

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