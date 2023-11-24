Diyarbakır’da çalılıklar arasında erkek cesedi bulundu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan gencin çalılıklar arasında cesedi bulundu.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da çalılıklar arasında erkek cesedi bulundu

Alınan bilgilere göre, kırsal Aralık Mahallesi’ndeki evinden iki gün önce ayrılan Umut Çakmak’tan (24), haber alınamadı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başladı.

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Çalışmalar sonucunda Dicle Nehri kenarında ağaçlık ve çalılıklar arasında erkek cesedi bulundu. Yapılan araştırmalarda cesedin kayıp başvurusu yapılan evli bir çocuk babası olan Umut Çakmak’a ait olduğu belirlendi. Çakmak’ın cansız bedeni Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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