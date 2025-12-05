Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı Canveren köyü, dün gece bir aile faciasına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir süre tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında getirdiği silahla M.C.T. ve M.T.'ye ateş açtı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen baba-oğul kurtarılamadı.

Damat M.K. kısa süre içerisinde yakalandı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.