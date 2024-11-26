Diyarbakır'da DEM'li Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'da DEM'li Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar gözaltına alındı

Diyarbakır'da DEM'li Kayapınar Belediye Eş Başkanı Cengiz Dündar, gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, gözaltına alındı.

Eskişehir’de yürütülen terör soruşturmada 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Diyarbakır’da evlere baskın gerçekleştirildi.

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CENGİZ DÜNDAR'A GÖZALTI KARARI

Yerel kaynaklara göre; Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar, gazeteci Ahmet Sümbül, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Eğitim ve Bilim Emekçiler Sendikası (Eğitim-Sen) üyesi öğretmenler, evlerinde yapılan aramalardan sonra Terörle Mücadele Şubesi’ne getirildi. Ev baskınlarının ve aramaların devam ettiği de belirtildi.

Cengiz Dündar, X hesabı üzerinden "gözaltına alındım" paylaşımı yaptı.

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