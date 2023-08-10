Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Diyarbakır'da deprem

Diyarbakır'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD sosyal medya hesabından depremin 15.25'te olduğunu açıkladı.

Depremin derinliğinin ise 16.81 km olduğu belirtildi. Depremin merkez üssü de Hani olarak bildirildi.

Yabancı deprem bildirim sitesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Deprem çevre illerden de hissedildi. Kentte henüz olumsuz bir durum olmadığı öğrenildi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ: 4.2

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, depremin derinliğini 5.0 Km olarak duyurdu.

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