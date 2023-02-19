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Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra oluşan obruk dere yatağındaki bütün suyu çekerek kurumasına yol açtı.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 19:54
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Diyarbakır'da depremden sonra yer yarıldı dereye içine aldı

Diyarbakır'da depremden sonra korkutan görüntü. Yer yarıldı dereye içine aldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kaydedilen 3 ile 4 şiddeti arasındaki bağımsız depremler nedeniyle oluşan obruk, dere yatağını kuruttu.   

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre son bir haftada merkez üssü Lice'nin Birlik ve Şenlik mahalleleri olan 8 deprem kaydedildi.

Şiddeti 3 ile 4 arasında değişen depremler, Duru, Birlik ve Şenlik mahallelerinde bazı yapılarda ciddi hasarlara neden oldu.

OBRUK DERE YATAĞINI KURUTTU

Deprem nedeniyle Duru'ya bağlı Işıkten mezrasından geçen bir derede ise obruk oluştu. 11 gündür tüm suyu yer altına çeken obruk, dere yatağındaki suyu kuruttu. 

Oluşan obruğun dere suyunu kurutarak çekmesi vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar suyun obruktan nereye gittiğini bilmediklerini söyledi. 

 YOLLAR BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ve bunların ardından Lice'de meydana gelen artçılar Birlik ve Şenlik mahallelerinde yollarda hasara neden oldu. Birlik ve Şenlik bölgesinde bazı yapılarda hasarlar oluşurken, sarsıntılar nedeniyle Birlik Mahallesinde bulunan köprü ve istinat duvarı yıkıldı, köprü ve yolun birleştiği yer ile yolda yarılma ve çökmeler meydana geldi. Birçok mahallenin tek bağlantı yolu olan bu köprü yaya ve araçlar için büyük tehlike oluşturuyor. (İHA)       

                

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