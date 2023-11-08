Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Lice’de uyuşturucu operasyonun 914 kilogram esrar ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca; Lice ilçesi Karahasan Mahallesi kırsalında başlatılan "Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özkan Bilgiç-650 Operasyonu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Söz konusu operasyonda; 813 kilogram kubar esrar maddesi, 101 kilogram toz esrar maddesi, 7 bin 350 kök kenevir bitkisi ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonda iki şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınarak kenevir bitkilerinden bir kök numune alınmasına müteakip yerinde imha edildiği bildirildi.

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