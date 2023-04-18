Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı

Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 kişi yakalandı.

Diyarbakır’da devriye gezen polis aracına silahlı saldırı: 2 gözaltı

Olay, dün 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre devriye gezen uygulama ekiplerine Talaytepe Mahallesi’nde silahlı saldırıda bulunuldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli şahsa yönelik çalışma yapan polis ekipleri, yol üzerinde kontrol noktası oluşturdu. Denetim sırasında polisin 'Dur' ihtarından sonra şüpheli, üzerindeki tabancayla ateş açtı.

Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırgan şahıs için çevrede inceleme yapan ekipler, çatışmanın yaşandığı bölgede şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı. (İHA)

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