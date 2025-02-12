Diyarbakır’da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu ilçelerin kırsal mahallelerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır’da beklenen kar yağışı sabaha karşı başladı. Kentin merkez Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçeleri, sabah saatlerinde beyaza bürünürken, kar yağışı daha çok kentin Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani, Hazro, Lice, Kulp, Silvan, Çınar, Eğil ve Kocaköy ilçelerinde etkili oldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yurttaşların zorlu hava şartlarında ulaşımda sıkıntı yaşamaması için kent merkezi ve kırsal mahalle yollarında 6 şantiyede, 100 personel ve 62 ekip ve ekipmanla hazırlıkları tamamlayarak 7/24 saat kar ve buzla mücadele ediyor.

YURTTAŞLARA UYARI

Çüngüş, Çermik, Ergani, Dicle, Hani, Hazro, Lice, Kulp, Silvan, Çınar, Eğil ve Kocaköy ilçelerine bağlı kırsal mahalle yollarının açılması için çalışmaları sürdüren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, yurttaşların kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları ve zorunlu olmadıkça ulaşımda herhangi bir aksiliğe mahal vermemek için şahsi araçları yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kentte yarına kadar havanın çok bulutlu; karlı ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.