Diyarbakır’da emeklilere ücretsiz Mardin gezisi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da emeklilere ücretsiz Mardin gezisi

Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, 50 emeklinin katılımıyla ücretsiz Mardin gezisi düzenlendi.

Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 50 emeklinin katılımıyla ücretsiz Mardin gezisi düzenlendi.

2024 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Emekliler Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, Türkiye genelinde emeklilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler hız kazandı. Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı himayelerinde, Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından 21 Kasım'da Diyarbakır'da ikamet eden 50 emeklinin katılımıyla ücretsiz bir Mardin gezisi düzenlendi.

Gezi programı, emeklilerin tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımalarını sağlamak amacıyla hazırlandı. Katılımcılar, Mardin'in sokaklarında gezerek Tarihi Çarşı, Mardin Ulu Camii, Dara Antik Kenti ve Zinciriye Medresesi gibi önemli mekanları ziyaret etti. Gezi sırasında katılımcılara sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği ikram edildi.

Keyifli geçen günün ardından emekliler, akşam saatlerinde Diyarbakır'a geri döndü. Katılımcılar, böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek yetkililere teşekkür ettiler.

Diyarbakır’da emeklilere ücretsiz Mardin gezisi

Diyarbakır’da emeklilere ücretsiz Mardin gezisi

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