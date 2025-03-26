Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Diyarbakır'da "kötü koku" ihbarı yapılan 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden bir kamyon çöp çıkarıldı.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Sosyal Konutlar'daki 4 katlı binanın 2'nci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu.

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Adrese sevk edilen Kayapınar Belediyesi ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi belirtilmeyen 65 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı öğrenilirken, kontrolde odalarda çöp biriktirildiği görüldü.

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Kadın kontrol için hastaneye götürülürken, çöpler evden çıkarıldı. Bir kamyon çöpün çıktığı evde daha sonra ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

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Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

Diyarbakır'da evde şoke eden durum! Şikayet edilince ortaya çıktı

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