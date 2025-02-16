Diyarbakır’da feci kaza!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır’da feci kaza!

Diyarbakır’da bir sürücü ger geri manevra yaparken bir başka otomobile çarptı. Meydana gelen kaza 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 19'uncu kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Şanlıurfa yönüne doğru giden H.T. idaresindeki 21 AEL 115 plakalı otomobil, E.E.'nin geri manevra yaptığı E.E. yönetimindeki 21 DF 454 plakalı otomobile çarptı.

Her iki araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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