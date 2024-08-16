Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişin de yaralandığı bildirildi.

Alınan bilgilere göre, Çermik ilçesi Ergani yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Diyar Karadeniz (19) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.