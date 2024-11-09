Diyarbakır’da feci kaza: 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır’da feci kaza: 5 yaralı

Diyarbakır Silvan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Silvan-Batman kara yolu Dinlendi köyü mevkisinde seyir halinde olan 34 BDA 560 plakalı otomobil, önüne çıkan hayvana vurmamak için fren yapan 21 SV 307 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 21 SV 307 plakalı otomobil yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan 5 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır’da feci kaza: 5 yaralı

Diyarbakır’da feci kaza: 5 yaralı

Diyarbakır’da feci kaza: 5 yaralı

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