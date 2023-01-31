Diyarbakır’da feci kaza

İHA’nın haberine göre, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Kantar Kavşağında saat 15.00 sularında kontrolsüz kavşağa hızla giren hafif ticari araç takla attı.
Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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