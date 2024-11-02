Diyarbakır'da feci kaza! Bedeni ikiye bölündü

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 56 yaşındaki M.D. (56), yaşamını kaybetti. M.D.'nin bedeni bel kısmından ikiye bölündüğü kazada araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu Kırsal Yolboyu Pirinçlik Mahallesi yakınlarından gerçekleşti. T.E.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan M.D. isimli erkek yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan M.D. yaşamını yitirirken, bedeni ise bel kısmından ikiye bölündü. Kazaya şahit olanların yaptığı ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.D.’nin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna sevk edildi.

Otomobil sürücüsü T.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma açıldı.